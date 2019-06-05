星期六挺韓誓師花蓮場，韓粉盼望天氣晴朗。氣象局預估三天連假，以端午節當天最為理想，不過星期六在花蓮，仍有機會看到陽光露臉，加上高溫將達31°C，民眾除了要穿著透氣，也要做好防曬工作。
挺韓誓師花蓮場當天預估高溫將達到30、31°C，中天新聞建議穿著透氣非常重要，當天的紫外線有機會達到過量級，因此最好隨身帶個防曬的小外套。當天到了下午，有機會出現午後雷陣雨，記得要帶輕便雨衣，比較保險。
中央氣象局預報員謝佩芸表示，6/8（六）預估天氣以多雲到晴為主，搭配當天的西南風往東半部地區，包括宜蘭花蓮地區飄過去，中午過後可能要留意會有一點午後雷陣雨。謝佩芸表示，這種雨不一定會飄到花蓮市區，但建議保險起見，可以隨身帶個輕便雨具。
端午節連假3天，6/7（五）端午節當天各地多雲到晴，稍有午後雷陣雨；連假後兩天，6/8（六）與6/9（日）隨著北方海面鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，尤其星期日收假當天，全台都有機會出現雨勢。
(中時電子報)
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