美中貿易戰陷入僵局，外傳中國大陸可能利用在稀土供應方面的獨霸地位，限制對美國出口稀土；對此，美國商務部4日警告，若中國大陸與俄羅斯刻意限制出口，恐讓美遭到相當程度的衝擊，而美方將採取「空前行動」，確保對科技業和軍方極其關鍵的戰略性礦物及稀土供應無虞。

綜合外電報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）一份聲明中，表明美國高度依賴關鍵稀土進口，並列舉35種對美國經濟和國安至關重要的礦物，包括鈾礦、鈦金屬和稀土元素等，表示這些礦物常被忽略，但卻是現代生活不可或缺的一部分，「聯邦政府將採取空前行動，確保美國這些關鍵礦物的貨源不被斬斷」。

美國商務部報告同時提出61條具體建議，包括評估最新「購買美國貨」（Buy Amercia）條款和低利貸款，以推升境內礦物生產，並呼籲加強與日本、澳洲和歐洲聯盟等美國重要盟邦的合作，並下令檢討政府許可核發流程、加速境內採礦作業。

根據美國地質調查局網站顯示，美國現存有140萬公噸稀土，是該國年度消耗量的93倍，但由於萃取稀土能力不及中國大陸，美國唯一一家稀土採礦業者Mountain Pass Materials目前仍需將其在加州所產的稀土礦運送至中國大陸萃取，而該公司董事長李廷斯基（James Litinsky）先前表示，大概至2020年底前，才能自行分離萃取稀土。

不過，陸官媒《環球時報》社評先前指出，美國有稀土礦要建立起完整產業鏈，至少需要數年時間，而美方儲存的稀土產品一般估計只能使用幾個月，「旦失去中國稀土，美方肯定將面臨調整的很大困難」。

(中時電子報)