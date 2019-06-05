安以軒和澳門百億CEO陳榮煉結婚2年多，3月宣布懷孕喜訊，如今身懷8個月身孕的她，在臉書首度公開孕婦寫真美照，難得穿比基尼拍照的她，更直呼：「為了把66放出來，第一次穿那麼少拍照…真的會緊張不自在」。

安以軒臉書公開孕婦寫真美照，興奮直呼：「這就是～傳說中的～《大！肚！照！》」，難得經驗讓她表示：「人生第一次拍照不用努力收小腹，還可以盡情的凸出來，一定要紀念一下身體這不可思議的神奇變化」，由於鮮少穿這麼少拍照，讓她坦言全是為了把小孩「放出來」，雖然緊張不自在，但還好老公陪在身邊，才讓心情平緩不少，此外今天恰巧是2周年結婚紀念日，讓她感動表示：「2年後的今天，我們收穫了上天給我們最棒的禮物，一切都是最好的時間&安排」。

至於為何兒子取小名叫「66」，她透露：「因為拔拔叫65，後來才想起我們在夏威夷結婚，而夏威夷問候語『Aloha阿囉哈』，拍照手勢比法就是66，喜歡這樣的巧合」。

(中時電子報)