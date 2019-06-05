立委江啟臣（左起）、市議員張瀞分聽取水利署三河局官員簡報。（王文吉攝）

中正公園年久失修，江啟臣（左）指出多處階梯毀損嚴重。（王文吉攝）

中正公園多處階梯毀損嚴重。（王文吉攝）

中正公園有3條步道，沿途草木扶疏，綠樹成蔭。（王文吉攝）

中正公園內的懷恩亭，為前豐原鎮長廖忠雄任內興建。（王文吉攝）

中正公園前方有3條野溪匯流，水利署三河局承諾，配合建設局一併納入整治。（王文吉攝）

台中豐原中正公園占地5.5公頃，草木扶疏、林蔭茂密，雖在921地震後整修，仍有多處步道、設施毀損。立委江啟臣5日邀集相關單位會勘，爭取納入「台中市友善共融公園計畫」，台中市建設局承諾結合鄰近登山步道及旱溪水岸，升級為親子、全齡共享的主題公園。

台中市建設局推行「友善共融公園計畫」，2019年計有33處公園推動中，但豐原、山線地區卻不在其中。江啟臣邀集建設局及水利署官員現地會勘，逐一檢視中正公園內的設施與環境，一行人拾階而上，討論規劃方向。

江啟臣表示，中正公園建於1975年，伴隨著他一起成長，也是許多豐原人假日的好去處。歷經921大地震，游泳池破損，公園裡的設施也老舊待修，希望透過改造計畫，將「豐原人的記憶找回來，打造豐原人的新回憶」。

由於中正公園前方有3條野溪匯流，江啟臣建議一併列入整頓，朝親子共融、親水方向規畫。第三河川局科長曾財益允諾配合辦理。市議員張瀞分議員也說，中正公園一旁還有漆藝館，應納入漆藝元素，重現豐原固有傳統。

建設局長陳大田表示，中正公園依山勢而建，占地5.5公頃，腹地廣闊，將以專案方式辦理整建，搭配漆藝館，塑造成為親子共融、全齡友善的主題公園，規畫案預計明年出爐。

(中時 )