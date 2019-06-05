移工與外配紛紛穿著傳統服飾參加開齋節慶典，場面盛大。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（中）、縣府發言人張逸華（右）、外交部東部辦事處長粘信士（左）歡喜參加開齋節慶。（范振和攝）＿

國小二年級許小妹表演峇里島之舞，贏得熱烈掌聲。（范振和攝）

花蓮縣政府5日在中正體育館辦理伊斯蘭教「2019開齋節慶典暨法令宣導活動」，相當於華人新年的開齋節，讓伊斯蘭教徒歡樂一堂，縣長徐榛蔚等人為數以百計的移工、外配們祝福，熱鬧極了。

徐榛蔚由縣府社會處長兼發言人張逸華陪同，與在花蓮打拚的移工、外配們歡度盛大開齋節慶典，外交部東部辦事處長粘信士等人也到場深深祝福。

徐榛蔚表示，花蓮有近6千名多名移工、外配，其中約3千多位來自印尼，感謝無論是嫁來或來工作的朋友們，都為花蓮強化了產經體質，並照顧了許多在地家庭，她籲請 有更多的兄弟姊妹們參加明年的開齋節，一起歡度開齋節新年。

現場也以印尼人過新年時食用黃薑飯塔祈福，伊斯蘭教牧師SEGER牧師及YUSUF EFENDI牧師熱情邀請縣長徐榛蔚參與祈福儀式，並由牧師們將黃薑飯塔的塔尖取下，遞給縣長徐榛蔚，徐榛蔚也入境隨俗，直接以手就口開心享用，祝福開齋節圓滿成功。

在場人士紛紛表示，她們在各種重要慶典，會將米飯做成黃薑飯，疊成高高的塔狀，黃色的飯塔代表吉祥，以表示對神明的感恩與崇敬，同時提醒世人保持良善的心、團結一致，奠重大自然。開動前，取下塔尖遞給長輩或席間最有地位的人先享用，有祝福之意。

穆斯林朋友們熱情歡迎徐榛蔚的到來，爭先恐後地要求合影或握手寒暄，徐榛蔚也來者不拒，並不時誇讚現場女性傳統服飾色彩繽紛美麗，印尼共學堂、愛尼越多舞蹈團、碧雲莊排舞班等，也帶來精彩的舞蹈，增添佳節歡樂氣氛。

(中時 )