今天是世界環境日，長期關注違法傾倒掩埋問題的台南社大環境行動小組召集人黃煥彰今天在臉書公布「今年全台最噁心的土壤」，揪出位在高雄橋頭筆秀社區的土地，遭人傾倒大量有惡臭的廢汙泥，並表示連民間都能透過空拍機當場抓到違法者偷倒，但高雄市環保局卻抓不到，質疑環保局包庇，呼籲檢調單位介入。

黃煥彰今天po出兩篇文章直指6月5日世界環境日作為「人類的節日」，呼籲民眾採取積極的環保行動，集微弱的力量來共同保護我們的鄉土。他說，土壤是生命之母，今日我們如何處理土壤？來日土壤就如何對待子孫。

黃煥彰表示，高雄橋頭筆秀社區居民常聞到很臭的氣味，高雄市環保局說很快就會改善，但環團拍到的影像卻讓人咋舌，他更一連拋出七提問，質疑高雄市環保局，包括

1.黃色污泥是高科技污泥嗎？還是何種汙泥？從那裡來？

2.咖啡色污泥那裡來？還是將潤滑油或有機溶劑或工業廢液混合攪拌？灰色污泥從那裡來？

3.每個鐵桶裝了何種廢溶液？

4.是一般事業廢棄物？還是有害廢棄物？

5.高雄市環保局有檢測總量來做指紋比對嗎？還是只作溶出實驗來幫業者護航？

6.這些事業廢棄物從那家工廠來的？

7.這是工廠嗎？有公司登記？是那部門核准的何種合法行為？若不合法為何環保局人員來看過卻持續發生不法行為？

黃煥彰也沉重呼籲，高雄市長韓國瑜應把魄力拿出來；勇於面對問題；解決問題。高雄市議員與立法委員應站出來，要求行為人負起土地復原責任。這樣的行為應被遏止，媒體朋友有責任幫弱勢的人民追答案。高雄市環保局的人員有包庇之嫌，監察院應主動調查。企業與汙染行為人的刑責與社會責任，有待地檢署介入調查，釐清真相。

(中時 )