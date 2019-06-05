108年度體育推手獎即日起至7月1日受理推薦報名，共有「贊助類」、「推展類」及「特別類」三大項，以贊助金額及推展年資為評審標準，預計9月6日舉行表揚典禮。

選手們為了在國際體育競賽舞台為國爭光，除了背後的努力、流下的汗水，也需要政府單位投入資源協助訓練，還有民間企業、團體及個人挹注金錢、時間，將選手推上頒獎台最高處，為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達謝意，教育部體育署從民國98年持續辦理「體育推手獎」表揚活動。

透過體育署拍攝的感謝影片，舉重亞運金牌女將郭婞淳、羽球一哥周天成都對體育推手都感謝體育推手們的力挺，郭婞淳並說：「大家的加油也是選手奮鬥的動力，感覺很像是很多雙手把我們推上高峰。」

體育推手獎項分為贊助類、推展類及特別類三大項，贊助類再細分金質獎、銀質獎、銅質獎與長期贊助獎，各有不同表揚事蹟資格條件，主要以贊助金額多寡區分，推展類也有金質、銀質、銅質三細項，以從事選手培訓或全民運動推展工作有具體事蹟者為主，特別類則是各該年度有特殊具體事蹟或貢獻且經審查會議決定者，相關推薦報名辦法，可至教育部體育署網站查詢。

(中時電子報)