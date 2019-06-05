國民黨北市議會黨團提出重陽敬老金自治條例，議會法規會今進行逐條審查，自治條例草案中第3條是否納入排富條款及第9條註明敬老金財源無法達成共識，親民黨議員黃珊珊、民進長議員周威佑主張應附加排富條款，但國民黨議員秦慧珠、李傅中武、闕枚莎認為應該普發，經舉手表決，正反方皆未達過半票數，法規會召集人王浩宣布全案暫擱，下周繼續審議。

藍營提案「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案內容包括市府年度預算編列及撥款、發放等事宜，發放對象為設籍本市至重陽節當日已達3個月以上，且當年12月31日年滿65歲以上長者或滿55歲以上原住民族長者，並依照年齡分級發放敬老金，最低1500元、最高1萬元及禮金，本自治條例經費由市府編列預算支應。

市府提案與藍營版本最大差異在於發放對象，市府主張致送當年12月31日前，年滿99歲，且致送當年重陽節當日已連續設籍北市3個月以上，每人致送1萬元及禮品一份；65歲以上未滿99歲，若為市府列冊低收入戶、中低收入戶者發放每人1500元。

秦慧珠說，既然要發重陽敬老金就應該全面普發，不該有條件限制，導致有些人拿到、有些人沒拿到，如果排富就跟市府版本一樣，不應該做半套。李傅中武表示，新北市人口超過400萬人，總預算也沒比北市多，人家可以做台北市為什麼不行，建議草案條文交付二讀會討論。

但黃珊珊、周威佑反對普發重陽敬老金，黃珊珊說，像是敬老金發給郭台銘的媽媽就是多餘，但有些人確實很重要，應該附加限制發給對象，設立排富條款。雙方僵持不下，各自堅持立場，法規會召集人王浩裁示投票表決，該委員會扣除主席共8人，3人要求按照條文送二讀會，2人反對、2人未投票、1人未到場，全案暫擱下周再審。

(中時 )