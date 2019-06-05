美國一名17歲少女佩姬．維恩特爾（Paige Winter）近日在海邊戲水時，意外遭到鯊魚攻擊，她的前陸戰隊父親在旁撞見，趕緊跳進海裡，朝鯊魚頭部猛揍五拳，才把鯊魚打跑救回女兒一命。

據《紐約郵報》報導，本月2日美國北卡羅來納州發生鯊魚傷人事件，佩姬當時與父親查理到梅肯堡（Fort Macon）海邊戲水時，突然間遭到鯊魚攻擊、被拉進海裡，前陸戰隊、現任消防隊員的查理撞見立馬跳進海裡，為救女兒，他對著鯊魚猛擊了5拳，才讓鯊魚鬆口並趕跑。

佩姬的朋友在線上募款網站為她募款。(翻攝GoFundMe)

佩姬傷勢嚴重，包含手、腿、骨盆都有嚴重的撕裂傷，手指被咬斷好幾根、左腿更須截肢到膝蓋以上，所幸術後恢復良好，佩姬表示非常感謝父親及當時來援助的所有人，並說不怪罪攻擊她的鯊魚，還呼籲外界應尊重鯊魚的生態與安全，她還開玩笑說，「希望每個人都知道鯊魚是好人」。

之後，佩姬朋友們在GoFundMe線上募款平台發起募款，希望透過大家力量協助佩姬度過手術、復健和製作義肢這些困難的時刻，並說到「佩奇的父親查理，是海軍陸戰隊、消防員和護理人員，在過去的20年裡一直為國家和社區服務，現在他和他的家人需要幫助，該是我們集結的時候了」。

(中時電子報)