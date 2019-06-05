光田綜合醫院6月起，每周一、三下午宅配醫療到外埔土城里。（陳淑娥攝）

台中外埔區被列入醫療不足改善區域，光田綜合醫院巡迴醫療6月起進駐外埔，每周2天有內科及神內科駐診土城里活動中心，包括醫師、護理師及藥師提供服務，5日下午首次開診，看病民眾直呼真的方便多了！

全民健保西醫醫療不足方案將平均醫病比逾1：2600人地區列為改善區域，外埔即其中之一。光田綜合醫院指出，作為海線地區優質區域醫院，外埔為醫療服務範圍，進一步承接辦理巡迴醫療，這也是首次有醫療等級區域醫院以上的醫院走入外埔。

立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、外埔區公所區長葉聯慶、廍子里里長陳再福、土城里里長鄭興川也都到場參加開診儀式，感謝光田綜合醫院宅配醫療走入外埔。

蔡其昌致詞時感謝光田醫療服務前進到偏鄉，讓居民更方便「給光田照顧吃百二」，也希望有更多醫療設備、服務可以陸續進駐，讓照顧更全面。市議員施志昌表示，甲安埔長期以來缺乏醫療資源，不僅醫院少，大安、外埔診所也少，像外埔衛生所1周僅3個半天有門診。

光田綜合醫院醫療副院長黃崇濱表示，據院內調查外埔居民平均1年超過3300人至醫院神經內科諮詢與治療，是鄰里最有需求的科別，因此安排神內科醫師固定每周三看診，周一則為內科醫師進駐。

土城里長鄭興川指出，過去當地老人家大多搭公車看醫生，不僅耗時，到站後還要再走一段路才能到醫院，駐點後將讓民眾就醫更方便。施志昌說，光田醫院依當地就醫型態安排門診類別，減少長輩就醫阻礙與領藥時間，為全人醫療作了最好的示範。

光田土城巡迴醫療每週一、三下午2：30-5：30在土城活動中心看診，就診詳細內容可上光田綜合醫院官方網站www.ktgh.com.tw的哈燒訊息查詢。

(中時 )