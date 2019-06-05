為解決農藥罐汙染問題，台中市環保局將於和平區南勢里、天輪里、自由里及達觀里舉辦4場次「農來回收換好康」宣導品兌換活動，首場將於6月12日在南勢里登場，1公斤廢農藥容器可兌換生活用品1份，歡迎農友踴躍參加。

環保局長吳志超表示，和平區居民以務農為主，任意丟棄廢農藥容器，會汙染水質、土壤，也會間接危害人體健康。和平區2018年廢農藥容器回收量約1800公斤，較前一年提高600公斤，盼今年能再創新高，維護環境品質。

吳志超也呼籲農民，農藥用畢後應遵守「三沖三洗」，重複以水將容器內的農藥沖洗後，將洗液倒入噴灑器中使用完畢，同時將農藥空瓶的蓋子鎖緊，與其他資源回收物分開回收。

環保局指出，今年和平區首場回收換好康活動時間為6月12日上午9時至12時，1公斤廢農藥容器可兌換1份日常用品，每人限換2份，歡迎農民踴躍參加；宣導品包括衛生紙、肥皂、醬油及洗碗精等民生用品，數量有限，換完為止。

(中時 )