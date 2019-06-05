藝人CoCo李玟睽違9年即將在本月21日在小巨蛋開唱，演唱會1萬多張門票迅速被秒殺銷售一空，北市一名女子在臉書看到有人轉賣門票，便花了3600元購買了2張「QR code電子門票」，不料，女子事後發現主辦單位根本沒有販售電子門票，才驚覺遭到詐騙，警方趁雙方面交時，當場將30歲邱姓男子逮捕送辦。

被害女子表示，她在臉書社群軟體上發現有人販售低於市價的「2019李玟世界巡迴演唱會」門票，雙方談妥價碼後，相約在南港展覽館捷運站出口處交付現金及門票，但後來她上網發現主辦單位根本未販售電子門票，於是向警方報案，警方到場盤查邱男身分時，邱男見事跡敗露，一度欲逃離現場，但仍遭警方查扣到偽造的QR code電子門票，當場人贓俱獲。

警方表示，近期發現歹徒經常利用網路上的免費軟體，自行下載後製作偽造QR code電子門票以假亂真，再於網路或臉書社群上向不知情民眾兜售詐騙，提醒民眾勿購買來路不明的票券，以免被騙。

(中時 )