關懷演藝人員基金會5日舉辦端午節聯歡餐會，吸引數百位資深藝人參與，賀一航日前因癌症惡化驟逝，馬如龍也傳出病危消息，成了席間藝人的話題。77歲的金馬影帝陳松勇表示，賀一航小自己十幾歲，「他的想法怎樣不知道，但為什麼不做化療？怕痛？講肖話！是多痛？怎麼會怕打針！」

陳松勇說，他依照健保局規定，每三個月抽一次血檢查，每次抽血報告都ok，「我本來糖尿病，現在糖化血紅素都控制穩定」。他說自己身體很好，「錢花完才要走，沒有花完就走掉，不是很悲哀嗎？」被問剩多少？他笑答「不告訴你，跟你沒關係！花不完」，也感嘆「比我年輕的一個個都在死，這幾天還會有人死」，但他很有自信地說：「我不會死啦！奇怪呢，有句話說好人不長命！」他都會按照醫師指示吃藥，「沒有聽醫生的話，錢沒花完就回去了啊」，就算愛喝酒，喝多少也是看對象和場合。

不過他承認自己腰不好，走差不多100公尺，腰就很痠，也因為眼睛不好，有時也會怕高低差而跌倒。

(中時 )