上圖：午後對流旺盛，13縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）下圖：對花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨訊息。（圖／中央氣象局）

氣象局下午3點發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。氣象局針對全台 13 縣市發布大雨特報，南投、宜蘭、花蓮地區及高雄以北至新北市山區、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另外，氣象局也針對花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨訊息，其中，台東縣、花蓮縣將持續時間至 16 時 15 分止；彰化縣、南投縣、雲林縣持續時間至 16 時 30 分止。

(中時電子報)