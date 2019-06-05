午後變天！全台13縣市大雨特報 5縣市小心大雷雨 16:002019/06/05 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對流旺雷雨來襲！全台13縣市大雨特報（本報系資料照，郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上圖：午後對流旺盛，13縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）下圖：對花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨訊息。（圖／中央氣象局） 氣象局下午3點發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。氣象局針對全台 13 縣市發布大雨特報，南投、宜蘭、花蓮地區及高雄以北至新北市山區、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 另外，氣象局也針對花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨訊息，其中，台東縣、花蓮縣將持續時間至 16 時 15 分止；彰化縣、南投縣、雲林縣持續時間至 16 時 30 分止。 (中時電子報) #大雨特報 #氣象局 #對流 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 放屁前出現這3種狀況要注意 恐是大腸癌前兆 - 生活 高嘉瑜黑歷史照片曝光 網加碼爆料當年秘密 - 生活 延續榮耀 2019國慶煙火確定屏東舉辦 - 生活 - 中時 這3項紅字最慘！等於健康亮紅燈 - 生活 老闆揪嫖妓！男友因這理由不去不行 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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