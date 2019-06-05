周錫瑋「承諾書」。（周錫瑋辦公室提供）

國民黨總統初選多方角逐，黨中央提名協調小組近日也陸續安排與各參選人會面。前台北縣長周錫瑋今則「搶頭香」，率先赴黨中央繳交500萬元本票作為選務作業費，同時拿出一張「承諾書」，宣告初選期間將保持風度、乾淨參選，選後若未獲提名，也會全力輔選，團結爭取勝選。

周錫瑋在承諾書中聲明，初選期間會保持風度、乾淨參選，肯定對手優點，自己及團隊成員不攻擊對手，若違反承諾，願受黨最嚴厲制裁。另外，選舉完成後，若未能獲得提名，會全心全力輔選黨提名之總統及立委，截長補短、分進合擊，團結勝選。他強調，這份承諾書盼能在國民黨內建立一個團結、合作，且有君子之風的黨內初選風氣。

周錫瑋並指出，自己的參選政見是「大破大立、大開大闔，做一個勇敢的總統」。他也提及，國民黨王不見王的問題一定要解決，自己目前已跟兩位國民黨有意參選者見過面，後面3位仍會逐一拜訪，也呼籲黨中央應讓大家有機會多見見面，若見一次沒結果，見了兩、三次，大家不同意見都講出來後，相信會有一個結果，也相信國民黨有意參選總統者都應有胸襟及氣度。

談及初選民調是否應納入手機民調，周錫瑋則說，最能真實反應民意的方式就是最正確的，因此自己很早之前就贊成手機應納入民調，更主張不只是電視政見發表會，還應該要有政策討論會。

此外，周錫瑋也指出，民進黨總統初選近期也要開始做民調，希望民進黨在過程中能把母體抽樣方式跟大家公開，若做得很公開、公正、公平，沒任何作假，國民黨今後民調也可以有些學習。

(中時 )