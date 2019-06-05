台塑麥寮4月7日氣爆案賠償費紛擾不休，外傳有政治人物介入喬事，縣長張麗善5日上午答詢強烈表示，氣爆至今她沒見過任何一個台塑六輕高官，就是為了避免事件敏感與有心者製造事端。

縣議員林深5日質詢縣府是否介入氣爆賠償費協調、麥寮六輕管線更換幅度、氣爆後汙染檢驗報告。

張麗善表示，到目前為止沒有收到任何麥寮鄉公所針對協商的會議的公文，5月9日收到台西鄉公所送來民眾申訴案件，但縣府基於尊重鄉公所的權責，已退回給台西公所去協商。

張麗善語氣強烈說，沒有介入鄉鎮公所協商就是表示尊重，完全沒有跟台塑企業任何一個高官或主管私下見面，是為了避免敏感遐想，讓人製造黑箱事端，她公開對鄉親表白，希望不要以訛傳訛。

建設處長李俊興答覆，六輕廠區管線共3萬4491條，據六輕調查，管線變薄率大於60％必須要立即更換者0條；變薄率30％到60％有5411條，將更換768條。

環保局長張喬維答詢，空汙部分在六輕廠區的周界的上下風處總共檢測16處樣本，鋼瓶分析有發現甲苯、二甲苯，毒化物質在廠區附近偏高，但未超過國家標準，至於監測站，測到乙烷、丙烷偏高。

張喬維表示，已建議台塑六輕關於一些毒化物、高腐蝕性的高壓管線，應建立定期更換制度，而非仰賴檢測方式。、麥寮六輕管線更換幅度、氣爆後汙染檢驗報告。

張麗善表示，到目前為止沒有收到任何麥寮鄉公所針對協商的會議的公文，5月9日收到台西鄉公所送來民眾申訴案件，但縣府基於尊重鄉公所的權責，已退回給台西公所去協商。

張麗善語氣強烈說，沒有介入鄉鎮公所協商就是表示尊重，完全沒有跟台塑企業任何一個高官或主管私下見面，是為了避免敏感遐想，讓人製造黑箱事端，她公開對鄉親表白，希望不要以訛傳訛。

建設處長李俊興答覆，六輕廠區管線共3萬4491條，據六輕調查，管線變薄率大於60％必須要立即更換者0條；變薄率30％到60％有5411條，將更換768條。

環保局長張喬維答詢，空汙部分在六輕廠區的周界的上下風處總共檢測16處樣本，鋼瓶分析有發現甲苯、二甲苯，毒化物質在廠區附近偏高，但未超過國家標準，至於監測站，測到乙烷、丙烷偏高。

張喬維表示，已建議台塑六輕關於一些毒化物、高腐蝕性的高壓管線，應建立定期更換制度，而非仰賴檢測方式。

(中時 )