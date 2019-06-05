太平洋電線電纜公司資產遭掏空求償案，一審判胡洪九須單獨賠償美金3億271萬元部分，胡只就其中美金11萬多元部分提起上訴，二審改判胡須賠償美金5萬5000元，最高法院認定事實有待調查釐清，發回更審。至於一審判胡須賠償美金3億260萬元部分，因太電與胡都沒有上訴，已告定讞。

另外，一審判前財務長胡洪九、前董事長孫道存連帶賠償港幣1.8億多元，換算台幣約6.9億元，但太電因未繳587萬元的裁判費，高院去年底逆轉改判孫道存免賠。

這起世紀掏空弊案是因胡洪九、孫道存等人未經投審會核准和太電公司董事會決議，擅自決定投資大陸，為避免主管機關察覺，每一年度的財務報告都做假。

胡洪九藉太電未經投審會核准設立的太豐行進行境外投資，將太豐行及投資所得資產全數侵占入己，且為籌措太豐行投資資金，未經太電董事會授權，擅自代表太電背書保證；他在1999年退休離職後還將太電處分香港港麗酒店所得資金匯入自己帳戶。

太電提起刑事附帶民事求償，刑事部分，前年最高法院認定胡洪九侵吞太電資產，將他判刑14年6月、併科罰金10億元，孫道存則依違反證交法偽造文書罪判刑3年確定，2人都已入獄服刑。

民事部分，一審判決孫、胡連帶賠償6.9億多元，高院認為此部分太電非直接受害者，須另提民事訴訟求償，令太電補交587萬的裁判費用，但太電逾期未繳納，高院廢棄一審判決，去年底判決孫道存、胡洪九免賠。

一審另判胡須單獨賠償美金3億271萬元，胡只就其中美金11萬多元提上訴，高院認為主張有理，改判胡須賠償美金5萬5000元，但遭最高法院廢棄發回。

(中時 )