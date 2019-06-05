馬林魚近年以貧打著稱，欠缺火力支援的右投羅培茲（Pablo Lopez）更是出了名的悲情，每次先發的得分支援只有2.97分，豈料魚軍今天像是吃錯了藥，5局上灌進創隊史紀錄的單局11分，以16比0在米勒球場KO地主釀酒人。

馬林魚的卡斯楚（Starlin Castro）、庫珀（Garrett Cooper）、B.安德生（Brian Anderson）開轟，讓釀酒人右投C.安德生（Chase Anderson）先發4局失4分退場。不過中繼的威廉斯（Taylor Williams）更慘，他在5局上投出兩次四壞、被敲6安，只解決1人次卻狂丟8分，加上柏恩斯（Corbin Burnes）提油救火與守備失誤，讓釀酒人單局失掉11分。

釀酒人中繼投手威廉斯（右）被教頭康索換下場，他投0.1局狂失8分。（美聯社）

有了火力相挺，羅培茲穩穩繳出6局零失分好投，拿下本季第4勝。馬林魚今天敲出平本季最佳的19安，得16分則創本季新高。馬林魚拿下3連勝，而且這3場都得9分以上，也讓外界跌破眼鏡。

馬林魚此役動用4投接力完封，不過陳偉殷沒有上場。至於暫居國聯全壘打王的葉利奇（Christian Yelich）對上前東家馬林魚，雖繳出2支2、1保送表現，在勝負底定後也早早退場。

釀酒人9上推野手裴瑞茲（Hernán Pérez）上來消化局數，他還模仿巨人右投奎托（Johnny Cueto）招牌的抖腿姿勢，娛樂觀眾，結果連退3人完成任務，是今天表現最佳的主隊「投手」。

When you're a position player that gets to pitch. You go all out.https://t.co/MEcBESWEqC pic.twitter.com/QGscR5Hikp — Cut4 (@Cut4) 2019年6月5日

(中時電子報)