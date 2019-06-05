許效舜前來賀一航靈堂並關心曾志豪以及Judy。（羅永銘攝）

賀一航大腸癌病逝 許效舜靈堂致意

資深藝人賀一航3日因大腸癌在榮總病逝，享壽64歲，許效舜今(5日)現身賀一航靈堂上香，稍早他透露因為自己有靈異體質，可以感覺到賀一航現在其實很開心，「他說他會在那邊開一個餐廳秀，等著大家後面一個一個來表演」。

許效舜今在賀一航靈堂外受訪說，自己剛進演藝圈的時候，因為很喜歡賀一航的主持方式，便從他身上學到很多，雖然他不會主動說要教對方什麼，但很欣賞他總能帶給觀眾開心的表演模式，剛剛上香時，許效舜也在內心對賀一航表示：「感謝你給我們那麼多，你這樣突然走了，讓我們很捨不得，希望你未來不管去哪裡，都可以給那個地方很多快樂。」

許效舜表示，自己其實覺得有點遺憾，因為上月9日他有去《冰冰秀》找白冰冰聊天，但因為腳痛就沒去地下室跟大家打招呼，沒跟賀大哥見到面，許效舜也說剛剛找Judy聊天時才知道賀大哥最近身體不適，容易感覺到冷，怎知這麼快就辭世，前天許效舜得知此事整夜睡不著，不斷難過想說：「這樣一個帶給大家快樂的人，要這麼早走嗎？」

許效舜也說，經由此事他也感覺生命的可貴，要珍惜每一秒為大家服務的機會，問先前許效舜說要選基隆市長的進度為何？許效舜說這件事今晚還要繼續開會，自己已經57歲，若選上就會在60歲時有機會幫大家做事，「如果老天給我這個機會，當仁不讓」，至於籌錢方面，許效舜透露有幾個好朋友全力挺他，錢不是太大問題，但未來若需要募款，也希望支持他的人能給他機會，老天爺取他這個名字或許是有意義的，「歡喜、歡笑、順利」。

(中時電子報)