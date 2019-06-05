「視創FUN藝」展覽的台中百年建築模型。（陳淑娥攝）

「視創FUN藝」展覽的台中百年建築模型。（陳淑娥攝）

「視創FUN藝」展覽的「藍染」作品。（陳淑娥攝）

台中市中港高中高中部視覺創意班發揮巧思，15日起於清水眷村文化園區辦理「視創FUN藝」展覽，展出包含藍染藝術、台中百年建築模型等作品，展期至8月31日止歡迎參觀。

中港高中校長周文松指出，高中視覺創意班成立於2016年，以建立學生基本視覺設計與創意思考能力為目的，並從中認識藝術創作的活力與展現可能，希望透過自我認識及觀察，進行探索、反思批判及運用策略解決問題的能力。

展覽由清水小願文化創意協會邀請，推展台中海線的纖維工藝特色，展出學生成品，包含藍染三角巾、圍巾，以及利用植物纖維為主題的藍曬圖。此外，透過學生對台中老建築的細心觀察，利用紙質纖維製成的台中百年建築模型。

藍染作品由老師郭凱遠指導，學生只要有空就會到美術教室，將布染到最佳顏色，染、曬、拆等步驟都不敢馬虎，反覆著染布工序將「藍染」做到最好。百年模型展由中港高中老師陳乃琦指導，他帶領學生到台中城市的百年老建築找尋歷史記憶，例如宮原眼科、台中州廳、市役所等，透過觀察及記錄再現百年建築風華。

(中時 )