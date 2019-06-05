鴻海董事長郭台銘自表態參選總統以來，彎腰為記者綁鞋帶、親小孩臉頰等，展現親民身段，但「霸氣」仍一點就破。前主播蕭裔芬近日就在臉書直言，看鴻海董事長郭台銘上幾個政論節目，「我有一種錯覺，覺得郭董好像已經是總統了」。

蕭裔芬曾在郭台銘的企業做事，對郭的風格十分熟悉。她在臉書指出，看東森財經台節目，主持人陳斐娟和幾位名嘴一字排開，現場氣氛卻不像公審，反而像鴻海員工在對郭台銘做業務會報，「對於一個才參選四十天的政治素人，這些名嘴們十分『口下留情』」。

她舉例，像是問郭台銘內部民調所謂黃金交叉，與外部民調的差異，以及雲林、嘉義下鄉，郭所提的改善方案和未來政治運作是否真能上行下效，還有大陸的事業和台灣的利益如何切割等。

「這些屬於郭董罩門的考古題，其實早已了無新意」蕭裔芬說，昔日在友台表現得張牙舞爪、專業犀利的名嘴們，突然都像被拔了毛的雞，問得結結巴巴，郭也答得含混不清，就連爆料高雄市長韓國瑜私生女的美麗島電子報董事長吳子嘉，對郭的言談還頻頻點頭稱是，「真令人拍案叫絕！」

蕭裔芬並說，正當沉悶得快打瞌睡之際，快問快答遊戲竟問起「林志玲、劉嘉玲誰比較美？」「要和館長爬哪一座山？」，或許郭台銘可考慮開始上綜藝節目通告。

蕭裔芬最後諷刺，看來郭台銘威嚴、天生霸氣，連名嘴也怕，若真當選總統，公務員們保證各個屁滾尿流，台灣也能和郭一樣霸氣，在國際間揚眉吐氣，「這！不是總統，誰才是總統呢？」

蕭裔芬的PO文也引發網友熱烈討論，有人留言「郭台銘的霸氣那是恭維，本質上是霸道；苦民所苦、愛與包容，行的是王道。霸道與王道高下立判，一個在攝影棚，另一個在凱道（指高雄市長韓國瑜）」，還有人反酸「突然覺得蔡英文總統好多了！」

(中時 )