台中市府法制局長李善植建議消費者，選擇以月繳方式來繳納會員費用，業者若無預警歇業時，才能將損失降到最低。（盧金足攝）

台中市府法制局提醒消費者簽署健身中心契約前，務必詳閱解約退費的規定及課程使用期限等條款。（盧金足攝）

運動風氣盛行，看好健身市場，很多業者紛紛投入經營，也因費用大都採預先繳付方式，衍生不少糾紛，台中市府5日表示，去年受理消費爭議申訴10大案件類型，健身糾紛排第9，但今年1月至5月，健身類申訴件數736件，飆上第1名，與去年同期61件相比，暴增12倍，提醒消費者應檢視契約是否提供履約保證，避免若業者倒閉恐求償無門。

到健身中心如果遇到消費糾紛傷財，未運動先動氣；一般健身中心的契約多採先收款的預付型交易，與傳統「一手交錢、一手交貨」的消費模式不同，消費者須先付款再分次或分期使用商品或服務，法規多要求預付型契約應有履約保證的記載。

為何今年前5個月，健身消費糾紛急速增加？市府法制局探究原因，是一家中部連鎖健身俱樂部爆發財務問題，陸續將分店轉手他人經營，未轉手的分店也在5月中全部停止營業，因為多數消費者已繳付全部或大多數費用，在業者未能繼續提供服務，契約也無履約保證，爆發退費爭議。

法制局長李善植指出，依據教育部體育署公告《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》規定，除非健身中心費用採「按月繳款」方式而無須為履約保證外，只要是先預繳費用給業者，業者應就收取金額，其中包括入會費用、預收使用費及其他一切收取費用50％的額度，提供履約保證，向銀行開立信託專戶或其他經中央主管機關許可的方式辦理。

李善植強調，消費者若要加入健身房或健身中心，在簽約前，除了解課程及場地設備等軟硬體設施，針對非按月繳款的預付型繳費方式，應優先檢視契約是否有提供履約保證，如果發生業者經營不善倒閉或惡意捲款消失情形，消費者可透過履約保證機制保障自身權益。

法制局統計，去年受理消費爭議申訴的10大案件類型，健身糾紛還居第9名，但今年1月至5月，健身類申訴件數高達736件，去年全年健身消費糾紛總共185件，件數明顯暴增。

李善植說，健身中心會員費用的繳納，通常有月繳、季繳及年繳等方式，年繳方式雖然經過換算後，往往比月繳方式便宜，但業者如果倒閉，又沒有提供履約保證時，消費者可能蒙受數萬元不等的損失。

「建議消費者選擇以月繳方式來繳納會員費用」李善植表示，業者若無預警歇業時，才能將損失降到最低，如有年繳或季繳需求時，也要慎選有提供履約保證的健身中心。

此外，在購買個人教練課程時，應考量自身時間及體力，切勿因人情壓力或業者推銷購買過多課程，導致逾期使用不完衍生爭議。

消費者簽署契約前，務必詳閱解約退費的規定及課程使用期限等條款，完整檢視契約內容，且契約有攜回審閱3天的權利；發現契約內容違反《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》規定，可檢附相關事證向當地主管機關檢舉。

(中時 )