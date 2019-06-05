台中市長公館日式和小屋進行整修，今年5月初竣工，弘道老人福利基金會執行長李若綺（左一），向台中市副市長楊瓊瓔（右三）、前台中市長林金標女兒85歲林秀珠女士（右二）與貴賓們，導覽解說修復狀況。（張妍溱攝）

台中市長公館為歷史建築，2018年通過文資審查，建築側邊的日式和小屋進行整修，今年5月初竣工，規劃「不老食光」餐廳，由弘道老人福利基金會阿公阿嬤做家常菜，推客製化「125號便當直送」外帶及外送服務，5日舉行啟用典禮，66歲不老料理人黃阿勉說，在歷史建築內做料理，很獨特。

剪綵儀式邀請，第2、3屆前台中市長林金標、85歲女兒林秀珠女士參加，闊別65年，林秀珠說，洋樓屋頂是一座水池，夏天炎熱可讓屋子降溫，是一個很聰明的方法，現在修復好了，感覺彷彿回到以前入住的市長官邸。

整修後的日式和小屋，保留早期日式風格的屋樑、屋瓦、建材，與傳統窗櫺，展現歷史建築的迷人風采；「不老食光」餐廳旁，有「不老真人圖書」、「不老騎士紀錄片撥放」、「不老騎士繪本說故事」等常態活動對外開放，整合文化資產、藝文休閒、社會福利與銀髮照顧成單一據點，為全台首創。

執行長李若綺說，當時招募「不老料理人」，有30位中高齡者應徵面試，經評選錄取6名，團隊共13位「不老料理人」與「不老服務生」，錄取長輩透過「銀髮就業長者培力計畫」，從基礎餐飲衛生、社區劇場引導生命故事等課程，讓高齡團隊服務貼近民眾及市場需求。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，台中市長公館興建於1933年，2002年公告為歷史建築，2016年市政府以OT方式委託弘道基金會經營，今年5月修復完工，未來將結合老屋風采與銀髮就業能量，為高齡社會與文化資產，推動不老夢想與銀髮就業。

「不老食光」餐廳開張，日式「和小屋」內可品嘗不老料理人家常料理，另無限暢飲手釀醋飲和天然花草茶，餐後更附贈春1枝冰棒和「歷史建築台中市市長公館」紀念茶包，每日下午也推出「不老午茶時光」，藉由咖啡、茶飲與蛋糕甜點，帶給客人美好食光。

(中時 )