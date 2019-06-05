許多家長會擔憂孩子有過動傾向，但注意力不足過動症的治療須多管齊下，羅東博愛醫院指出，除考量用藥外，家長對孩子態度格外重要，但不應忽視就醫診治，以免影響孩子未來的身心發展。

院方指出，孩童在5至6歲前不容易被辨別是否為過動，往往要到上學後才有機會觀察出並且確診；曾有家長因7歲的女兒上課無法專心，回家作業也寫不完，還經常忘了帶東西回家，家長帶到醫院檢查後確診為小而注意力不足過動症，所幸經治療後，病情已隨著年紀的增長而穩定。

醫師吳俊漢表示，通常孩子必須在12歲以前含括多項症狀、行為發生的場域至少超過2個以上，如在家中、學校與安親班等不同情境的表現皆一致，並且症狀持續期間必須大於6個月以上，且確實對生活、學習造成干擾才會在專業判斷下被確診為注意力不足過動症。

他表示，藥物的功能是補足神經傳導缺乏的物質，孩子服用後，會讓心緒穩定下來，用不用藥的選擇，可以著重在用藥前後的影響對孩子是否有整體幫助；家長減少孩子的挫折感、避免孩子接觸3C產品，也能避免加重過動症狀的表現。

(中時 )