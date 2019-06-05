市議員吳瓊華呼籲市府利用五光路961巷後的空地，施作簡易抽水設施，解決淹水問題。（林欣儀攝）

台中市烏日區五光路961巷因地勢低窪，且周邊有3條側溝皆匯流到1米寬涵管，每逢下雨就淹大水，520暴雨時甚至水淹一層樓高，市議員吳瓊華5日上午率民眾會勘、高喊「我們不要再淹水」，要求改善。市府則計畫興建簡易型抽水設施，解決淹水痼疾。

「給我抽水站！」、「不要再淹水！」住在五光路961巷內的居民高聲吶喊，希望多年淹水夢靨能就此終止。林姓住戶無奈說，以前961巷旁有塊農田，下雨時還能勉強充當滯洪池，淹水情況沒那麼嚴重，但附近工廠蓋起來後，曾經一個月淹水3次，看到下雨就感覺害怕。

光明社區發展協會總幹事賴宏榮說，961巷周邊環境可說是先天不良，因該處為3條側溝匯流處，且排水溝渠早已不敷使用，鄰近的20多戶民宅、近百間工廠每到下雨就遭殃，今年5月至今已連續淹了2次，大家苦不堪言。

吳瓊華指出，五光路961巷淹水的問題由來已久，每次下雨時，服務處通報市府相關單位協助抽水，但等待通報、機具載運到現場的時間根本趕不上水淹上來的時間，希望在此設置固定的小型抽水設施，徹底解決淹水問題。

市府建設局、水利局人員到現場會勘後，決定將由建設局撥用巷子後方、緊鄰旱溪的一塊公有用地，並由水利局規畫設置簡易排水設施與滯洪池，周邊則進行綠美化，除解決淹水問題，也提供民眾一處休憩場所。

(中時 )