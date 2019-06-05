繼日前被檢出排放廢水中硝酸鹽氮超標，台中火力發電廠又被查出排水出包！台中市環保局日前再度進行抽檢，結果發現其廢水中懸浮固體超過標準值2倍，再度針對中火開罰234萬元，未來也將持續觀察中火各項環保指標。

環保局長吳志超指出，這項抽檢是今年4月10日、稽查人員帶著記者到台中火力發電廠講解其廢水含硝酸鹽氮超標時再度抽樣，當時中火1至8號機都未排水，抽樣檢體為9、10號機的排水，結果發現懸浮固體含量為每公升72毫克、較標準值30高出許多。

吳志超表示，水中懸浮固體可分為有機、無機2種，其就像是空氣中的灰塵一般，會導致水出現混濁感、影響光線散射，且顆粒中也可能隱藏病菌，初步推測可能是空氣中的懸浮微粒融入水中，或是中火在加藥進行水質處理時不慎溶入的水垢。

台電在陳述回覆此情況時認為，環保局使用的檢測方法為低溫保存，可能因此造成懸浮固體超標。而環保局於4月25日複檢結果發現中火已改善，但考量其排水接連出包，仍裁定重罰234萬罰款。

(中時 )