藍莓含有大量抗氧化元素，研究顯示它有助於阻慢認知退化的進程。（達志影像／shutterstock）

酪梨可算是當紅的健康食品，它富含對大腦有益的植物脂肪。(達志影像/shutterstock)

記憶力和認知能力逐漸衰退，腦退化症的可怕陰影威脅全球5千萬人，世界衛生組織（WHO）調查，每年全世界約有近1000萬這類新增病例。近2年來，有些食物闢如菇類、咖啡等推祟為預防腦退化的神物，但這些說法可靠嗎？相關領域專家認為，地中海風格的飲食影響最正面，他們並推薦可救人一命的7種食物，但90%的人都吃得太少了。

BBC中文網報導，近兩年，很多報導都指紅酒、咖啡、巧克力甚至香檳都可能是預防腦退化的神物。但是，這些說法背後真的有根據嗎？BBC記者訪問有關領域的專家得到結論，食物確實有所助益：雖然並沒有什麼特殊成分，其中地中海風格的健康食譜作用最為正面。專家指出，以下這7種食物不是特別難找到，即使找不到任何一樣，也能輕易地找到替代品，可惜的是90%的人都吃得太少了。

1.海鮮

每周一頓或以上魚肉餐似乎就能帶來極大的好處。

2.莓果

草莓和藍莓都含有大量抗氧化元素，研究顯示它們有助於阻慢認知退化的進程。

3.堅果

專家相信，只需每天30毫克的堅果就能有助於對抗腦退化——它們還是蛋白質、礦物質和纖維的重要來源。全麥食品也有同樣的功效——比如燕麥、玉米、糙米、黑麥和小米等。

4.綠葉菜

菠菜能夠減慢認知退化——事實上，任何綠葉菜都有這種作用。畢竟，大力水手沒有騙你。

5.維他命B

一組有輕微認知退化的人在服用維他命B之後，對於治療的反應相當積極。

6.可可

可可被認識是有神經保護作用——換句話說，它可能拯救、修復或者重新製造神經系統的細胞、結構以及功能。不過，也不要沉迷。如果你很喜歡吃巧克力，也要盡量吃可可含量高而低糖的產品。

7.酪梨

酪梨可算是當紅的健康食品，它富含對大腦有益的植物脂肪。

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(中時電子報)