南開科技大學福祉科技與服務管理系師生，最近與南投縣魅力小舖合作，進行產學研究計畫，創作出可以讓銀髮族刺激手掌及手指末梢神經運動，減緩手部精細動作退化的福祉健康杯，今5日舉行「福祉杯」新創作品發表會，希望未來成為高齡社會最佳伴手禮。

福祉健康杯是由南開科大福祉系陳聰堅教授指導大四學生白嘉華與南投縣魅力小舖負責人莊淑香共同研發，福祉系主任林清壽指出，台灣已邁入少子化高齡時代，福祉健康杯可提供銀髮族在家喝茶時，代表的不只是杯茶，而是孩子的關心與愛心，尤其福祉杯兼具時尚、創意、衛生、健康促進、快樂幸福。

陳聰堅教授針對福祉杯的設計功能指出，1.外表粗糙刻痕設計，增加銀髮族觸覺功能、刺激手掌及手指末梢神經運動，減緩手部精細動作退化。

2.內部壁面厚度靠杯底處較厚的設計，讓長者喝水時不需將頭後仰太高即可將水喝完，保護頸椎作用。

3.杯口一邊凸出圓弧設計，具有特殊聞香杯功能。

4.非常衛生，杯口一邊凸出圓弧，圓弧凹入設計，濾水風乾容易，具衛生概念設計。南開 福祉系學生希望福祉杯禮盒推出，透過感性功能及健康促進功能設計，讓阿公、阿嬤開心聚會在一起，品茶論英雄，傳承經驗與智慧，展現孝道文化。

(中時 )