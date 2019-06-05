現代戰爭，無論是遼闊沙場，還是都市作戰，求勝關鍵講求機動、靈活始能掌握戰場先機，陸軍航空602旅，就是一支「數位化、立體化、機械化」的精銳勁旅，不僅擁有指管靈活、火力強大、機動快速的作戰應變能力；更在防衛作戰中，扮演主導戰場決勝的關鍵角色。該旅在國軍年度「漢光演習」、「神鷹操演」、「三軍聯合作戰訓練測考」等重要戰演訓中，都不可或缺的，官兵充分發揮全天候、立體化的優異戰力，成為捍衛臺海的堅實屏障。

捍衛臺海安全最有力屏障

突擊直升機作戰隊民國106年12月成軍後，戰時可全程執行空中偵察、指管、運補及戰場搜救等任務，開創地面防衛作戰有利機勢，確保我國土安全。其所屬UH-60M黑鷹直升機，可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中指管等任務，且裝設先進航空電子系統，增強其戰地生存能力和性能，是捍衛臺海安全最有力的屏障之一。

陸軍航空602旅是一支「數位化、立體化、機械化」的精銳勁旅。（國防部提供）

另AH-1W攻擊直升機，是空地整體作戰時的攻擊利器。配備地獄火飛彈等武器，並可視任務掛載拖式反戰車飛彈、AIM-9響尾蛇空對空飛彈。主要擔負摧毀敵戰甲車、人員運輸車，以及執行部分空對空作戰任務。OH-58D戰搜直升機，主要在戰場上擔任「斥侯」角色，執行監控、目標觀測與定位、野戰砲兵觀測與修正等任務，在飛行時可自動追蹤與瞄準目標，具備紅外線熱影像及雷射測距定位功能，可先期掌握戰場優勢。

發揮機動力 掌握戰場主動

至於配屬該旅的CH-47SD運輸直升機，則主要肩負空中運輸、戰場搜救、醫療後送、空中指揮與管制、空中勤務支援、空中觀測等作戰任務，並可結合機械化步兵、傘兵特戰部隊等，遂行機動突擊作戰。

不論在高山、外離島等偏遠地區；當發生重大天災，民眾生命財產遭受威脅時，也可見到陸航602旅官兵投入救災身影。（國防部提供）

值得一提的是，不論在高山、外離島等偏遠地區；或是發生重大天災，民眾生命財產遭受威脅時，常常可以看到C型機的身影，深入災區，執行空中救援、物資運補等任務，救民於水火的情景，令人動容。基於保國衛民神聖職責，達成防衛作戰任務，602旅將持續專注戰訓任務，掌握戰場主動優勢與迅捷強大火力支援，並發揮機動力克敵制勝，以有效嚇阻敵人蠢動，為確保國家安全與全民福祉，奉獻最大心力。

隊徽意涵

陸軍航空602旅名為龍翔部隊，隊徽以單位特性、任務為主題設計，外框鑽石型，象徵堅強、鞏固之意；Ⅱ代表航空部隊第2旅；另Ｈ為直升機之代號，展翅圖形則說明，先進機種加入後，大幅提升航空旅戰力

陸航602旅隊徽。（國防部提供）

(中時電子報)