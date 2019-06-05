國民黨總統初選競爭激烈，前新北市長朱立倫昨與黨中央提名五人小組會面時，質疑基層看不明白國民黨2020選舉總戰略到底是什麼；前立法院長王金平今也附和，本來黨就要有一個大戰略。對此，國民黨發言人歐陽龍則轉述黨主席吳敦義在中常會上發言，強調整體戰略已經準備好，但要等黨的候選人出線後，才會一起對外宣布、實施。

歐陽龍表示，因為現在還在黨內初選期間，還不知道誰是總統候選人，所謂整體戰略也要跟候選人的論述做結合，所以應該等到候選人出線，全黨大家一起努力；而吳敦義今也特別提及，等候選人出線後，就會有比較明確的方向。

歐陽龍還說，會中有常委提出，初選前不管大家怎樣競爭、努力、拉票，盼選後都能團結一致，支持出線的候選人，也相信全黨上下都有這樣的共識。

此外，對於吳敦義申請國共論壇遭駁回，歐陽龍也說，約有3位中常委發言為吳敦義打抱不平、為國民黨受辱叫屈。他也說，原訂6月18至21日舉行的國共論壇已確定停辦、延到大選後，因為吳敦義不能去，意義上就沒這麼重大。

(中時 )