台中市西屯區公所5日發表《咱的故鄉下七張犁》新書，記載西屯「下七張犁」歷史地理、生態產物、宗教信仰及人文故事。（盧金足攝）

隨著政商區域轉移，西屯區躍升為台中市黃金地段，飲水思源西屯的發展過程，西屯區公所5日發表《咱的故鄉下七張犁》新書，記載西屯「下七張犁」歷史地理、生態產物、宗教信仰及人文故事，市長盧秀燕以「咱的台中，咱的故鄉，我熱愛台中！」鼓勵大家走讀台中，建構屬於市民的鄉土情感。

西屯區公所今日在台灣大道市政大樓舉辦《咱的故鄉下七張犁》新書發表會，盧秀燕、市議員黃馨慧、陳淑華、《咱的故鄉下七張犁》主編黃豐隆、市府民政局長吳世瑋、文化局長張大春、西屯區長陳寶雲等人出席推廣新書。

盧秀燕說，市府團隊重視歷史文化，協助地方出刊《咱的故鄉下七張犁》，凝聚地方情感，也讓下一代更了解地方的故事與文化，期盼更多人為台中作史，將珍貴的歷史保存下來，並發揚光大。

主編《咱的故鄉下七張犁》的老師黃豐隆指出，「下七張犁」是西屯區協和里舊地名，是現今西屯區少數擁有多元樣貌的區域，無論是農村風貌、都市景觀及自然生態等方面，均蘊藏豐富歷史文化及情感回憶。

陳寶雲表示，為讓更多人了解地方特色文化與鄉村田野故事，在地方耆老、學校老師、歷屆里長及專家學者等通力合作下，催生《咱的故鄉下七張犁》，內容圖文並茂，詳實記載該地區歷史地理、生態產物、宗教信仰及人文故事，從書中按圖索驥，感受西屯動人的新舊傳承生命力。

(中時 )