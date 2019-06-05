陳姓男學生初期因妥瑞氏症而遭嘲笑，生活備受困擾，在經求醫、改善後，他寫下「我的朋友－妥瑞氏」，希望能使更多人認識這項疾病。（莊旻靜攝）

住在苗栗的陳姓國小男學生先前因患有妥瑞氏症，常不自覺的搖頭晃腦，而遭到同儕嘲笑，為了改善異狀，其母帶他前往中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經由身心醫學科主任王明鈺透過反向動作訓練，改善他搖頭狀況，他日前也寫下作文「我的朋友－妥瑞氏」，希望能讓更多人知道這項疾病，不再投以異樣眼光。

王明鈺表示，妥瑞氏症發生的高峰期為10到12歲，多數患者會在青春期時改善，成年後不再復發，由於妥瑞氏症出現的徵狀不一而同，不一定要服藥控制，以陳姓男童的狀況來說，可以透過習慣反向訓練，改善搖頭、咬唇狀況。

王明鈺解釋，患者可能因某些部位感到不舒服，而開始後仰或搖晃，例如可能感受到脖子後側刺刺的、有異物感，就透過抽搐反射不舒服，此為「前兆性衝動」，因此透過與抽搐相反的動作來抑制，使抽搐狀況逐漸消失，不斷練習來緩解症狀。

陳姓男學生說，過去他的同學不了解妥瑞氏症，會投以異樣的眼光，或是言語嘲笑，他就讀資優班，甚至有人會說，「是靠搖頭進的嗎？」讓他感到憤怒，就醫後，他更清楚妥瑞氏症，也會與同學說明疾病症狀，讓他們了解這項疾病。

由於症狀改善許多，陳姓男童還主動寫作文「我的朋友－妥瑞氏」，內文提及「從討厭這個朋友到現在已經可以和這個朋友和平共處」，他也感謝王明鈺醫師透過聊天方式讓他卸下心防，由於妥瑞這個朋友初期帶給他很大的困擾，因此他也立志認真讀書，未來能當醫師幫助與他有相同狀況的孩子。

陳母表示，孩子很早出現搖頭症狀，但初期家人未認知此為疾病，因此錯過最早開始治療時機，幸好遇到王明鈺醫師，及時幫助孩子控制，透過8次治療已有顯著改善。王明鈺也表示，妥瑞氏患者並非故意、有意動作，希望家人、親友甚至教師、同學都能給予正向鼓勵，幫助他們透過「習慣成自然」的狀況改善。

(中時 )