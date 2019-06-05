高雄市一名羅姓男子2月份在橋頭新市鎮重劃區搭乘計程車，疑似不滿運將言語羞辱，雙方在車上起口角，羅男憤而掏改造手槍朝李姓司機背後連開4槍，再將其丟包路邊、駕車逃逸。橋頭地檢署日前偵結，將羅男依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

判決指出，羅男今年2月10日搭乘李男駕駛的計程車時，兩人在車上起口角，羅男認為遭羞辱，一氣之下萌生殺機，在計程車行經橋頭區經武路、橋新環路時，掏出改造手槍，朝李男背部射擊，導致李男右下肺葉撕裂傷、合併氣血胸，與橫膈膜、結腸穿孔等傷害。

羅男開槍後，將渾身是血的羅男丟包在橋頭新市鎮重劃區後，繼續駕車朝橋頭糖廠方向逃逸，最後將車棄置糖廠附近、轉乘高雄捷運逃逸。

專案小組事後逮補羅男，查出羅男向一名柯姓男子取得作案的改造槍及數發子彈。偵訊後更發現，他在犯案前天持同樣一把改造手槍、槍殺一名疑似有毒品買賣糾紛的黃姓男子射擊，造成黃男前胸槍傷，右鎖骨開放性骨折，降結腸穿孔。

橋頭地檢署認定羅男涉嫌2起殺人未遂案，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。專案小組也在羅男住處起出鑽床、電鋸、砂輪機、槍管、彈殼、彈頭及火藥等改造槍枝工具及材料，懷疑他也涉及製造槍彈，橋頭地檢署另案偵辦中。

(中時 )