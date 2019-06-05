甜姐兒侯佩岑擁亮麗外型和優雅氣質，保養有術的她儘管年過40，仍不見歲月痕跡，是演藝圈的美魔女代表，不吝嗇曬美照的侯佩岑今（5日）則在網上分享貼身短褲照，她大腿和小腿幾乎一樣細，一雙白嫩長腿超吸睛。

侯佩岑今曬照並應景發文「端午佳節快樂！」照片中，侯佩岑身穿襯衫和的黑短褲，擁一雙0贅肉長腿的侯佩岑輕鬆駕馭膝上貼身短褲，但更吸睛的是，侯佩岑大腿和小腿根本一樣細，鳥仔腳不只打趴少女，更是細到不科學，美照超驚豔。

(中時電子報)