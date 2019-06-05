去年12月20日聯合國大會通過決議 ，決定自今年起將6月7日定為「世界食品安全日」（World Food Safety Day）。為響應世界食品安全日元年，衛福部邀集經濟部、教育部、農委會及環保署，強調從農場到餐桌守護食品安全的決心。

消費者日常必需的食品，其生產過程，從環境永續、糧食安全、產製加工、國際貿易到末端之消費者教育，各個食物鏈環節均有其重要性。為提升食品安全管理，政府於2016年6月推動「食安五環」政策，各部會齊心為食安而努力。

例如環保署成立「毒物及化學物質局」，從源頭管控具食安風險疑慮毒性化學物質，農委會推動植物醫師制度，客製化輔導農友病蟲害管理，提供農民精準的用藥建議，輔導吉園圃升級為產銷履歷，強化溯源管理。

衛生福利部亦推動食品業者登錄機制，掌握全台45萬家次業者之基本資料及分布動態，並全面強化稽查量能，提高查驗強度，逐年提升市售進口及國產食品之抽驗合格率。

經濟部協助食品製造業者導入食品防護計畫，建立可減少蓄意汙染及非蓄意汙染風險的防護機制，並協助國內業者接軌國際食品安全管理體系。

教育部鼓勵學校午餐採用國產可追溯之生鮮農漁畜產品標章（簡稱「四章一Q」）食材，目前全國22個縣市全面推動，受益學生約160萬人。

為了讓我國民眾一同響應世界食品安全日，即日起至6月14日，民眾可至衛福部、環保署、農委會、經濟部、教育部之粉絲團參加「我響應‧我號召」活動，就有機會得到豐富獎項。

此外，環保署加碼，自即日起至6月30日註冊成為環保集點會員，並且響應環保署粉絲團活動，即有機會獲得百萬綠點。

(中時 )