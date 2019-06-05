手碟老師蔡致蕙現場表演，引發觀眾驚艷。（何冠嫻翻攝）

苗栗市公所為親子安排暑期夏令營，規畫多元豐富的課程鼓勵親子參與，除靜態課程外還舉辦籃球比賽，邀請親子共度美好暑假，充實假期，於6日上午9點起開放網路報名。

公所結合在地產業與人文特色，舉辦「貓裏陶藝夏令營」、「暑期客語多元學習營」，邀請孩童體驗多元文化的學習樂趣。另於7月6日舉辦青春3對3籃球鬥牛賽，第1名可獲6000元、第2名4500元、第3名3600元等，1到8名皆有豐厚獎金，鼓勵孩子走到戶外活動筋骨。

此外，在市立圖書館也有多項親子手作課程，公所指出，其中聆聽手碟「閱讀海山線電車」相當獨特，課程老師蔡致蕙用手碟、天鼓等特殊樂器搭配孩子們最愛的電車主題故事等，激發孩子的想像力，另有LASY創意積木、纏繞畫親子共讀及聽英語故事唱兒歌及玩遊戲中快樂學美語、日語50音等豐富課程，於6日上午9點起開放網路報名。（詳情可上苗栗市公所網站及市立圖書館臉書粉專）

苗栗市長邱鎮軍呼籲，家長在暑假期間多關心孩子學習與交友情況，並鼓勵親子善加運用公部門資源，安排各項夏令營活動與課程，充實孩子們的暑假。

(中時 )