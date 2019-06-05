俄國國防部長謝爾蓋‧紹伊古(Sergey Shoygu)說，俄國陸軍今年將會收到第一批最新改良的T-90M「突破3式」(Proryv-3)主力戰車，這是T-90的最新改良型。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，謝爾蓋說：「今年，將有400多輛新造以及和升級過的裝甲車提供給部隊，包括帶有更新射控和觀察系統的T-72B3M戰車、T-90M突破3式戰車、T-80BVM戰車，以及BMP-1AM步兵戰車。」

謝爾蓋提到的T-72、T-80、T-90，可看作俄國主戰車的「老中青」三代，T-72屬1970代，T-80屬1980年代，T-90是1990年問世。其中T-90可視為T-72與T-80的集大成，它沿用T-72基礎設計與柴油發動機，引用T-80U的射控系統和防護能力，使它的成本比T-80來的低，卻有比T-80還好的作戰能力，不過俄國沒有汰除T-72，為了維持戰車的總數，因此也一直持續為T-72戰車升級。

T-90A是最早期的T-90戰車，與T-90M已有很大不同。(圖/shutterstock)

比較特別的是，1970年末期，全世界各戰車發展國所開發的第3世代戰車，已揚棄卵型鑄造砲塔，都改成防彈能力更好的焊接砲塔，包括德國豹二、美國M-1、英國挑戰者、法國萊克勒爾，都是方方正正的焊接砲塔。但是問世於1993年的T-90，仍沿用卵型鑄造砲塔，外頭再披上被動裝甲塊，較令人不解。俄國一直到2015年公開的T-14阿瑪塔戰車(Armata)，才出現焊接砲塔。

不過，改進後的T-90M，顯然是沿用T-14的研發經驗，也採用全焊接砲塔設計，使它的砲塔也呈現方方正的。在砲塔前部和兩側，仍會披掛爆炸式反應裝甲加強保護。此外，砲塔也配備附加裝甲套件，以對抗火箭推進式手榴彈的威脅。另外，砲塔頂部還有一具遙控機槍，也與T-14相同。

2月初，軍事專家阿利克謝‧克波多夫(Alexey Khlopotov)說，第一批T-90M主力戰車將於2019年底前交付給俄國陸軍，並將在2020年成軍。

新的T-90M由V-92S2發動機提供動力，發動機功率為1000馬力，最高時速為60公里/小時，續航里程為550公里。主要武器是125公釐2A82-1M滑膛砲，也是從T-14戰車上沿用而來，能夠發射標準彈藥，以及9M119砲射式反戰車飛彈。

(中時電子報)