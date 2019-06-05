金門縣警察局在2012年成立「偽劣金門高粱酒查緝專案小組」大力打假後，台灣地區偽劣酒品數量大幅下降。（警方提供）

金門縣警察局協同金酒公司強力打假，最近再跨海前進彰化破獲1處假酒工廠，查扣各式侵權酒品293箱4365瓶、侵權商標8萬8800餘張，全案移送彰化地檢署偵辦。

金門縣警察局在2012年成立「偽劣金門高粱酒查緝專案小組」大力打假後，台灣地區偽劣酒品數量大幅下降，2016年起僅有零星的商標侵權個案，金門地區更已未見違法個案。

但因假酒有暴利可圖，不法集團最近又有死灰復燃跡象，該局專案小組連連出擊掃蕩，自2018年至2019年5月間，查緝違法個案共5件7人，查扣各式侵權酒品2萬7000餘瓶，並清查產製集團歷年已銷售侵權酒品紀錄高達新台幣1億500餘萬元，均由金酒公司提告追償。

縣警局長張國雄強調，全力打假絕不手軟，也呼籲民眾檢舉不法，協力打擊犯罪集團。檢舉專線：警察局110、金酒公司0800-033-823、縣政府0800-555-590。

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(中時 )