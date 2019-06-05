一名生活自愛的女子，因私密處疼痛就醫，才驚覺是男友出差偷吃染病，進而傳染給她，事後她選擇原諒，卻換來男友一再偷吃，讓她反覆感染，幫她診治的婦產科醫師看不下去，給她「根斷治療」建議，要她放生現在男友，斷掉染病來源，最後該女子也重新找到幸福，結婚生子，擺脫疱疹感染困擾。
婦產科醫師陳保仁在節目《醫師好辣》分享案例，有一名很自愛的30幾歲女性，因私密處疼痛就醫，診斷後發現是長疱疹，他詢問後得知，該女子幾天前才和從大陸出差回來的男友同房，研判是男友在大陸偷吃還染上性病，導致她慘遭傳染。
陳保仁說到，但女子深愛男友認為「到大陸出差難免克制不住」，也沒多怪罪對方，沒想到三個月後該女又來就醫，原因是男友又偷吃染病，再度傳染給她，他說，這次情況更為嚴重，連陰道裡也長滿疱疹，治療難度大大增加。
陳保仁覺得這樣一直下去也不是辦法，基於醫療著重在「根斷治療」，他直接建議女子和男友分手，另外追幸福，而女子聽完終於清醒，接受這個「處方」，一年多後，女子再來就醫時，已經找到自己的幸福，嫁人並挺著孕肚回來產檢。
(中時電子報)
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