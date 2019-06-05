效力道奇的韓籍強投柳賢振今年成績太鬼神！今(5)日對戰響尾蛇再度繳出7局無失分、只被敲3支安打的精湛成績，賽後自責分率下降至1.35、穩坐大聯盟自責分率王之外，也以9勝並列聯盟勝投王。而且道奇打線攻下9分也很幫忙，貝林傑(Cody Bellinger)還成功補救柳賢振的投球失誤，不讓對手進入得點圈。

柳賢振5月先發6場比賽拿下5勝，單月自責分率僅有0.59，獲得國聯5月最佳投手的獎項，今日再度先發，投球角度依舊刁鑽，雖然先發7局僅送出2次三振，不過壓制力驚人，只有3人從柳賢振手中敲出安打，而今年的保送率(BB/9)僅0.56，平均投17局才會出現1次保送，所展現的控球能力非常優異。

3局下半柳賢振遭響尾蛇克拉克(Taylor Clarke)擊出投手前滾地球，柳賢振迅速上前撿起球後想快傳一壘，沒想到卻傳歪讓球滾到界外，這時鎮守右外野的貝林傑快步上前將球精準地傳向二壘，成功將打者刺殺在二壘前，貝林傑精彩的助殺長傳為柳賢振化解危機。而道奇打線狂打12支安打，終場以9比0完封響尾蛇。

「棒球從來不是件容易的事，但我對比賽有計畫，而我正在朝這方向努力。」柳賢振今年12場先發拿下9勝1敗，目前7連勝也是他生涯新高。賽後柳賢振的自責分率從1.48持續下修至1.35，穩居大聯盟自責分率王，而目前9勝則和洋基新王牌哲曼(Domingo German)、太空人韋藍德(Justin Verlander)並列勝投王，目前正朝生涯首次明星賽以及亞洲首位國聯賽揚獎邁進。

(中時電子報)