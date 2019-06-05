對國民黨總統參選人郭台銘近日多次針對政府經濟政策發言，總統府發言人張惇涵今天批郭，無論是指控政府遲「未召開國安會議」討論美中貿易衝突，乃至違背常識的批評總統未能比照美國聯準會要求降息，談話充滿情緒，這實在無益於台灣的公共討論水準。「沒有搞懂的人，其實是郭董」。

張惇涵表示，可以理解在野黨在黨內初選階段，每位候選人都有其競選動作，但任何政策討論應基於事實、本於常識，並且能夠理性對話。

他說，郭台銘以美國聯準會降息為例，盲目批評總統「沒搞懂」、「政府無作為」，然而事實上，美國聯準會是獨立機構，升降息的決策，就是總統也沒有置喙餘地，一切專業說話，聯邦政府也無法加以干預，這就是「央行獨立性」的基本要求。

「央行獨立性」的確保，就是要避免貨幣政策受到政治氣氛的影響，而造成惡性通膨等失控現象，張惇涵指出，各國央行運作皆恪守此一原則，我國中央銀行之運作亦然。郭既然要參選總統，就應該知道總統職權的分際，拿FED降息指責總統，「沒有搞懂的人，其實是郭董」。

他也指出，因應美中貿易戰態勢，所可能造成的經濟情勢波動，政府早已做出全面準備，包括「政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮」、「強化國際鏈結，打造新南向產業鏈」、「多管齊下、強化台灣整體經濟體質」等對策。

郭台銘日前質疑總統未曾召開國安會議加以因應，但他說，事實上只要google就知道，早在郭要求總統召開國安會議之前，蔡總統就已經召開國安會議，並就相關情勢做出裁示，相關的因應，包括IMF在內國際機構也都多所肯定。「但無奈在總統府數次說明之後，郭董事長仍然繼續昧於事實、以情緒言論回應，不知道是否才真的是裝睡的人叫不醒」。

(工商 )