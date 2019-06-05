民進黨總統初選將於周六舉行政見會，下周施作民調。民進黨中常會今（5）天進行兩個半小時，會後發言人李明俐轉述時指民進黨主席卓榮泰在會中裁示，民調完成後，參選人若質疑結果，黨中央可提完整記錄供查驗，若民調單位涉不法情形，黨中央將追究責任，「當然，不希望進入到那個程度」。

民進黨下午中常會除邀請台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋闡述資訊戰帶來的影響外，也由民調委員會提出總統初選民調問卷。

會後由民進黨發言人李明俐轉述常會，她說，民進黨主席卓榮泰強調未來這一周攸關民進黨能否再整個民主進程建立模式、典範，甚至是正面形象的關鍵時刻，他也要求黨秘書長羅文嘉等黨內主管，力求圓滿完成電視政見發表會，民調過程全力做到公平。

卓榮泰重申，市話都是以一年以前登記在案的住宅電話簿，末二碼隨機抽樣，而手機是以NCC公布的行動通信網路業務用戶號碼核配現況表，末五碼隨機抽樣；「完全不容也不會有任何灌進其他坊間所說的電話簿來當作母體的可能性」，這種質疑是不存在的。

民進黨將於明天先進行民調母體抽樣，卓榮泰說，屆時將全程錄影、錄音，民調委員及雙方代表，在重要的時刻都必須全程在場，並以最科學、公正、公開的形式，讓抽出來的25套樣本能夠及時密封存留使用。

民進黨將於6月10日至14日執行總統初選民調，卓榮泰表示，雙方代表觀察員也能夠在場監督，以昭公信，並成立緊急應變小組，若有發生不可抗力或機器毀損等情形，民調公司若無法在半小時內排除，當天5家民調將立即停止，以求公平。

卓榮泰指出，民調完成之後，若有任何一方對民調結果有所質疑，黨中央可提供完整的紀錄供事後查驗，假使民調單位涉有不法情形，中央黨部能夠依據訂有民、刑事責任追究的合約依法追究，「當然，不希望進入到那個程度」。

(中時 )