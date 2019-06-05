高媛的《The Hero》系列仍持續關注「人」。（高媛提供）

馬立群《山水形》系列透過佈局與攝影語言呈現「樹非樹，花非花」境界。（馬立群提供）

鄧博仁以《2020》系列與年輕世代對話。（鄧博仁提供）

蔡文祥《靈魂的肖像》系列捕捉人在無意識時瞬間移動的臉部神情。（蔡文祥提供）

受義大利都靈國際攝影節邀請，台灣由蔡文祥策展，邀請高媛、鄧博仁、邱國峻、馬立群等影像創作者，以面對數位時代台灣攝影創新發展的觀察為出發，以《放視》為題，以台灣當代攝影的美學觀參與2019義大利都靈國際攝影節。

義大利都靈國際攝影節由Ettore Fico Museum策畫，展出持續至7月29日止。此次參與的台灣影像創作者各自從自己的觀察，呈現台灣當代面貌。

攝影師邱國峻的《眾生聯盟》系列，呈現台灣廟會充秘、魔幻與狂歡的氣氛，「眾生聯盟」是指在廟會活動的進行中，圍繞在週邊虔誠的信眾們，無論是參與或是圍觀者；都好像進入了神遊、入迷的狀態，除了凸顯台灣人對神的依賴，更暗示著現代人，即使文明進步對生命的不安與期望。此系列是以攝影與刺繡結合所創作，由攝影延伸並再現傳統文化新貌。

80年代便以一系列人體攝影作品震撼藝術界的高媛，曾於2012立陶宛考納斯雙年展榮獲藝術首獎， 2009年入選世界女性攝影家史 Calouste Gulbenkian 美術館在國際享有知名度，她的創作多以「人」為關注焦點，從人外在顯現的表情性格，逐步探視至其內心，並延伸至社會身份及文化。

馬立群作為資深的雜誌攝影記者，足跡遍及世界各地，作品《山水形》系列，呈現靄靄白雪覆蓋著群山深谷，大地成為一幅遼闊的白色畫布，然而這山形其實是自然沙子的狀態，並非真正的天然景觀。攝影師憑藉佈局巧思，將內在的直覺感受，透過影像語言，體現「樹非樹，花非花」的境界。

鄧博仁長期觀察大學生的行為及創意，發現年輕人與自己曾有過的青春記憶迥異，索性拿起相機感受歲月的現實存在，透過景窗與新世代面對面，《2020》系列即是在一來一往的對話之中，找到彼此稍縱即逝的20歲。

蔡文祥長期嘗試與創造影像的可能風貌，尤其是在數位媒材的運用上，成為他個人獨特表現的視覺語彙，其影像利用文化象徵符號與記憶游移在真實與虛構之間。《靈魂的肖像》系列，他試圖呈現人在無意識時瞬間移動的臉部神情，恍惚的神情某程度上像是靈魂的思想解放。

(旺報 )