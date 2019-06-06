懿德家族師兄、師姊分裝粽子與蘋果。（院方提供）

台中慈濟醫院醫護人員與懿德家族共同營造「家的感覺」。（院方提供）

懿德家族與醫護人員聯誼，家族成員準備熱騰騰的家常飯菜，度過幸福「食」光。（院方提供）

端午佳節前夕，台中慈濟醫院懿德家族致贈粽子及蘋果，檢驗科回饋冰粽小禮物，溫馨互動。（院方提供）

來自台中、彰化、南投與苗栗近200名志工，在端午佳節前夕齊聚台中慈濟醫院，前往各自「家族」所屬單位，分送應景粽子與象徵平安的蘋果，提前歡慶端午節。院方指出，該院共有46個懿德家族，志工們平時將醫護人員，當成自己孩子一樣關懷，凝聚家族般的情感。

200名志工分屬全院46個家族，身為醫護人員的「懿德爸媽」，秉持「愛上人所愛」精神，提供台中慈濟醫院各單位家族內「孩子」不同於一般職場的關懷與陪伴。志工在出發送祝福前，臉上滿是喜氣的忙著擦亮蘋果，或以香包、吊飾或花卉妝點人文氣息。

慈濟基金會人文室組長胡進忠指出，慈濟醫院這項獨有的文化，來自慈濟技術學院當年為照顧遠到花蓮就學的學生，而成立懿德家族，由慈濟志工擔任家族爸媽，肩負起照顧學子的任務，各地慈濟醫院啟用後沿用至今。

影像醫學部的懿德家族每月安排豐富菜色，讓醫護人員們打牙祭；病房的懿德家族顧及醫護人員24小時輪班，特地把聚餐時間調整到傍晚，讓夜班人員也能嚐到熱騰騰的家常飯菜。

一位病房護理長曾因家人車禍受傷，一度六神無主，家族爸媽排班輪流在加護病房外陪伴，讓他順利度過最徬徨的階段。家住南投山區的護理師家人突然往生，師兄姊花幾個小時車程前往關懷。即便醫護人員家人在南部、北部往生，透過懿德家族連繫當區志工，師兄姊也會到場獻上證嚴法師和全球慈濟人的祝福。

懿德家族的溫馨故事在醫院各個角落上演，臨床病理科主任何承懋表示，進入職場還能被噓寒問暖，感覺真的很不一樣。台中慈濟醫院院長簡守信說，醫護團隊體會來自懿德家族付出無所求的精神，更能提昇醫病間的溫暖感受。

(中時 )