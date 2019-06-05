溫智豪今年在北京北體大踢出巔峰演出。（新華社資料照）

被譽為「台灣莫德里奇」的中華男足中場核心溫智豪，近來在中甲聯賽踢出巔峰演出，近8戰貢獻4進球1助攻，原來有女友到北京當他的最強後盾。溫智豪也把握幸福，趁這次回台踢國際友誼賽，和女友登記結婚，讓台灣少了一位黃金單身漢。

「我們交往沒很久，會這麼快結婚，因為她就是我理想中老婆的樣子！」溫智豪喜孜孜的說，今年能在球場上繳出佳績，就是因為女友從台灣特地到北京打點一切，讓他沒有後顧之憂，「看她的外型，別人很難想像是那種會洗衣、做飯的女生，但她真的很棒！」

溫智豪選在今年3月25日、自己26歲生日，在北京安頓好租屋處那天，向女友求婚，比較抱歉的是當天沒有朋友在場一起熱鬧，但他承諾未來還有很多日子可以彌補，至於小孩，溫智豪則笑著說：「我是希望兩個剛剛好，順其自然囉。」

溫智豪與女友登記結婚。（溫智豪提供）

碰上理想的人生伴侶，果斷出手把她娶回家，溫智豪不只情場得意，在球場上也有同樣的把握性。季初他在北京北體大因為球隊需要，還曾客串左後衛，但總教練高洪波看上他的攻擊力，在最近7輪交付攻擊中場的重任，結果溫智豪也用表現回應，即使一開始曾經碰到狀況。

「以前我在大陸都踢後腰（防守中場），這次高導要我踢前腰（攻擊中場），盡量上去過人射門。結果第1次嘗試，喝水暫停時高導過來罵我：『要這樣踢就別踢了！』」溫智豪說，那一罵真是如雷貫耳，讓他意識到如果沒有立即的表現，可能保不住這個位置，「幸好下半場很幸運的進球了。」

溫智豪的北體大和「台灣隊長」陳柏良的浙江綠城兩周前才在中甲聯賽交鋒，小老弟溫智豪還率先進球。陳柏良說，溫智豪現在踢得更有自信，有老婆照料肯定有幫助。至於兩人現在都踢10號位，來到中華隊也不成問題，除了原本的4-2-3-1，也有變陣4-1-4-1、讓「雙核」攜手梳理中場的選項，進攻火力更為可怕。

(中時電子報)