「繼續開工，建設台中！」讓台中市東山高中3100名學生及社區民眾有運動環境，市府斥資2億元打造游泳訓練中心場館，5日市長盧秀燕主持動土典禮時表示，滿足學校及民眾運動需求，開工刻不容緩，預計2020年12月完工啟用，有利於培養運動人才。
盧秀燕指出，北屯區人口達27萬人，為第1大區，地區發展快速，東山高中及鄰近地區沒有室內溫水游泳池，市府投入2億元興建游泳訓練中心場館，規劃溫水游泳池、排球場、重量訓練室及學生宿舍等。尤其東山高中排球隊今年奪得全國高中排球甲級聯賽（HVL）冠軍創3連霸戰績，排球場落成後，有更好的運動空間。
教育局指出，游泳訓練中心場館為地下1樓、地上4樓建築，包括室內溫水游泳池、重量訓練室、排球場、宿舍及辦公室。東山高中校長郭鴻耀說，游泳訓練中心場館整體建築融入學校運動特色、社區互動共享意象，利用外觀層次曲面與現代感量體，展現環保、運動體適能氛圍，兼具光源引進、氣流通透的綠建築概念。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。