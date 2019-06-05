游泳訓練中心場館，規畫溫水游泳池、排球場、重量訓練室及學生宿舍等。（張妍溱翻攝）

「繼續開工，建設台中！」讓台中市東山高中3100名學生及社區民眾有運動環境，市府斥資2億元打造游泳訓練中心場館，5日市長盧秀燕主持動土典禮時表示，滿足學校及民眾運動需求，開工刻不容緩，預計2020年12月完工啟用，有利於培養運動人才。

盧秀燕指出，北屯區人口達27萬人，為第1大區，地區發展快速，東山高中及鄰近地區沒有室內溫水游泳池，市府投入2億元興建游泳訓練中心場館，規劃溫水游泳池、排球場、重量訓練室及學生宿舍等。尤其東山高中排球隊今年奪得全國高中排球甲級聯賽（HVL）冠軍創3連霸戰績，排球場落成後，有更好的運動空間。

教育局指出，游泳訓練中心場館為地下1樓、地上4樓建築，包括室內溫水游泳池、重量訓練室、排球場、宿舍及辦公室。東山高中校長郭鴻耀說，游泳訓練中心場館整體建築融入學校運動特色、社區互動共享意象，利用外觀層次曲面與現代感量體，展現環保、運動體適能氛圍，兼具光源引進、氣流通透的綠建築概念。

(中時 )