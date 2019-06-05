台北市大安區忠孝東路某大樓發生工安意外，5日下午2時許，1名工人進行外牆施工時意外墜落，消防局救護車到場時，發現該名工人已無呼吸心跳，目前正送往國泰醫院搶救中，警方目前已會同勞工局，傳喚施工單位負責人以及其他工人釐清事發狀況，全案持續調查中。

(中時 )