北市東區大樓施工 工人不慎墜樓無心跳 17:232019/06/05 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市東區大樓施工 工人不慎墜樓無心跳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區忠孝東路某大樓發生工安意外，5日下午2時許，1名工人進行外牆施工時意外墜落，消防局救護車到場時，發現該名工人已無呼吸心跳，目前正送往國泰醫院搶救中，警方目前已會同勞工局，傳喚施工單位負責人以及其他工人釐清事發狀況，全案持續調查中。 (中時 ) #工人 #意外 #施工 #大樓 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》鶯歌驚傳下水道工安 1工人無生命跡象 14:062019/06/01 社會 女新婚3個月墜樓亡 警揭驚人大戲 19:182019/06/01 社會 中石化苗栗傳意外 檢修員遭煤炭掩埋亡 22:452019/06/01 社會 汙水道水壓爆管 工人1死1傷 04:092019/06/02 社會新聞 微創工程 馬路不再開腸破肚 04:092019/06/02 《旺來報》 頭份中石化工安意外 檢修員遭煤炭掩埋不治 02:532019/06/02 社會 中市東光路園道施工 縮減單車道通行 19:422019/06/02 生活 車被撞不用賠？ 正妹曝超暖真相 16:422019/06/03 日常 台61線龍井至清水路段 6月5日起封閉施工交管 23:042019/06/03 生活 台電工人板橋維修 觸高壓電重傷送醫 10:382019/06/05 社會 社會熱門新聞 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 李婉鈺大快人心 館長：早就知道會起訴 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 變態嫖客！燒鐵棒烙印賣淫女胸部下體 - 社會 邂逅美魔女 鮮肉睡完抱憾終身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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