埔里鎮向善里野溪砌石護岸年久失修，坍塌嚴重，影響鄰近農田安全，另有國姓鄉多處農路AC路面老舊，龜裂嚴重，亟需改善，經南投縣長林明溱與立委馬文君和縣議員黃世芳等共同會勘後，林縣長隨即指示工務處及農業處儘快設計改善，維護民眾及農產通行運輸安全，避免損害持續擴大。
林縣長表示，埔里鎮向善里公墓下方野溪下游砌石護岸，年久失修，坍塌嚴重，另國姓鄉長福村長雙巷63號前道路、大旗村福旗巷20-1號前道路都已年久失修，AC路面嚴重龜裂、下陷，粒石裸露，北港村公墓旁產業道路狹窄，坎坷難行，影響人車通行及農產運輸安全，確有改善必要，會在最短快時間內完成改善。
立委馬文君也表示，農路是偏鄉地區的生計所依，農路品質攸關通行安全及農產運輸，感謝縣府持續改善縣內道路品質，維護鄉親安全平穩的通行權益，未來在立法院也會全力協助縣府爭取經費，讓南投縣交通建設更臻完善。
有關埔里鎮向善里第14公墓野溪既有砌石護岸，經歷年水流沖蝕及風化，龜裂及崩塌損壞情形嚴重，已不堪使用，恐無法承受再次水流侵蝕，亟需儘速修復，以保護坡趾及穩定河道安全。林縣長指示農業處，兩側護岸一併改善，護岸修復起點既有農民耕作版橋，橋面亦已風化，造成鋼筋裸露，為維農民耕作安全，將重新鋪設新版橋。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。