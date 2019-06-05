▲南投縣長林明溱由立委馬文君和縣議員黃世芳陪同會勘埔里鎮受損野溪護岸。（楊樹煌攝）

埔里鎮向善里野溪砌石護岸年久失修，坍塌嚴重，影響鄰近農田安全，另有國姓鄉多處農路AC路面老舊，龜裂嚴重，亟需改善，經南投縣長林明溱與立委馬文君和縣議員黃世芳等共同會勘後，林縣長隨即指示工務處及農業處儘快設計改善，維護民眾及農產通行運輸安全，避免損害持續擴大。

林縣長表示，埔里鎮向善里公墓下方野溪下游砌石護岸，年久失修，坍塌嚴重，另國姓鄉長福村長雙巷63號前道路、大旗村福旗巷20-1號前道路都已年久失修，AC路面嚴重龜裂、下陷，粒石裸露，北港村公墓旁產業道路狹窄，坎坷難行，影響人車通行及農產運輸安全，確有改善必要，會在最短快時間內完成改善。

立委馬文君也表示，農路是偏鄉地區的生計所依，農路品質攸關通行安全及農產運輸，感謝縣府持續改善縣內道路品質，維護鄉親安全平穩的通行權益，未來在立法院也會全力協助縣府爭取經費，讓南投縣交通建設更臻完善。

有關埔里鎮向善里第14公墓野溪既有砌石護岸，經歷年水流沖蝕及風化，龜裂及崩塌損壞情形嚴重，已不堪使用，恐無法承受再次水流侵蝕，亟需儘速修復，以保護坡趾及穩定河道安全。林縣長指示農業處，兩側護岸一併改善，護岸修復起點既有農民耕作版橋，橋面亦已風化，造成鋼筋裸露，為維農民耕作安全，將重新鋪設新版橋。

(中時 )