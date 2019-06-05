綽號「藍波」的陳姓中部海線角頭，去年5月間因覬覦有「摩鐵大亨」稱號的蔡姓建商事業有成，找來陳姓、蔡姓等同夥，到蔡男出入的雪茄館前埋伏，趁機擄人勒贖，蔡男前後3次、共交付2000萬贖款換取脫身，而其中一筆500萬元交款地點是在立委顏寬恒服務處的廚房。

對於綁架贖金在服務處交款一事，顏寬恒回應表示，每天在服務處來來去去的人很多，不知道有這種事情。

這起事件發生在2018年5月4日，蔡姓富商凌晨欲進入位於南屯區的雪茄館時遭2名男子尾隨、控制行動，雪茄館內員工見情況不對、一度欲上前救人，卻遭歹徒對空鳴槍制止，而蔡男則被押到車內，歹徒載著肉票揚長而去。

起訴指出，陳姓主嫌2009年曾涉及一起槍擊案，之後以70萬元代價搭漁船潛逃出境，4年前又搭漁船偷渡回台，並於海線一帶藏匿，他因見陳男財力雄厚，便找來友人合作綁架蔡男，得手後將其載至沙鹿區中興路的土地公廟、以蔡男多年前曾說過要資助陳為由勒贖5000萬，雙方經協商，贖款降至3000萬，而蔡男也於被綁後3小時獲釋。

起訴表示，蔡男獲釋後開始籌款，先輾轉透過他人交付500萬給陳男，之後因陳持續催討，蔡又與另名協助斡旋的張姓男子約定在顏寬恒服務處廚房交付第二筆500萬元款項，最後又請張男轉交1000萬元，前後共給付2000萬贖款。

陳男等人犯案後到處躲藏，檢警今年初逮獲陳，偵查後，依擄人勒贖、隱避人犯等罪起訴陳男及同夥共10人。

(中時 )