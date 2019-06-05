網友抹黑劉詩詩挨告。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

劉詩詩控告網友判決出爐。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

吳奇隆和劉詩詩結婚4年，今年4月兩人生下一子，升格為一家三口家庭，不久卻傳因婆媳糾紛使劉詩詩產後憂鬱嚴重，劉詩詩方面已低調否認。今(5日)陸媒報導劉詩詩先前提告一位在網上抹黑她「不孕不育失業」的網友，法院昨判決出爐，除了要求該名網友需連續公開道歉15日，更須賠10萬元精神損害撫慰金（約46萬台幣）。

劉詩詩今年4月底在台灣產下與吳奇隆所生的寶貝兒子，當時夫妻倆接力報喜，劉詩詩更透露小朋友「超級可愛」，令不少粉絲也十分開心，周刊之後卻爆出，因先前肚皮沒動靜，使劉詩詩和婆婆有心結，還曾回北京娘家哭訴，產後又因婆媳摩擦造成產後憂鬱，但劉詩詩與吳奇隆的工作人員都雙雙否認。

今據《新浪娛樂》報導，網友「痴漢少女小奶豬」先前常在微博抹黑劉詩詩，公然發布：「劉詩詩這種不孕不育失業摳腳老喪姨」、「你家劉詩詩生不出孩子怪我啊」、「劉詩詩的人生價值，就是一個掛件，離開男人和子宮，就是一坨無人問津的屎」等字句，充滿惡意人格貶損，劉詩詩便在2018年7月20日向法院提起訴訟。

而被告網友辯稱是陳偉霆粉絲，是因電視劇和其他網友才在網上筆戰，最終法院還是認為這一系列行為對劉詩詩造成了精神損傷，要求該網友須連續15日在報紙上發表道歉聲明，並賠償原告公證費1400元，精神損害撫慰金10萬元，合計101400元人民幣。

(中時電子報)